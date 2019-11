Inés Gómez Mont muestra avances de su recuperación

View this post on Instagram

Gracias siempre por su cariño 🙏🏼 Después de tantas mentiras y especulaciones, aquí la verdad. Les comparto la foto con el Dr Quiñones @doctorqmd y su equipo, un orgullo mexicano que más adelante les volveré a contar su historia que es única y aspiraciónal. Un ángel en mi vida!!! Aquí una foto antes de entrar al quirófano!! Siempre con buena actitud y en manos de Dios. La otra con el amor de mi vida a quien le debo todo!! Gracias por jamás soltarme la mano. Gracias por ser siempre mi fuerza y mi apoyo incondicional. Gracias por estar a mi lado en las buenas, en las malas y en las que vengan…. Te amo mi amor 💗 La otra unos días después de la cirugía saliendo de terapia intensiva, cuando por fin les permitieron a las pulgas visitarme!! El día más feliz de esta aventura ❤️ Y recuerden la vida no es perfecta, pero para mi “RENDIRSE NO ES UNA OPCIÓN”