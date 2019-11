Participante de "La Academia" se declara abiertamente homosexual

En una sesión con la psicóloga de "La Academia", el participante Jona se declaró abiertamente homosexual y donde también expresó lo difícil que ha sido para él expresar quién es sin que le importe la opinión de los demás.

Jonathan Meza es uno de los 15 nuevos alumnos del reality show de Televisión Azteca, y es originario de Hermosillo, Sonora, México, pero vive en el Estado de México actualmente.

Durante la plática habló de cómo ha tomado su familia el tema de sus preferencias sexuales.

"Nunca me ha gustado hablar de eso, todas mis relaciones siempre han sido a escondidas, una vez subí una foto con mi pareja y me dijeron en redes sociales que me iba ir al infierno", contó.