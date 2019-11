A sus 20 años, la hija de Eduardo Palomo deslumbra con su belleza

Tras 16 años de la muerte de Eduardo Palomo, su hija Fiona incursiona en la actuación y el modelaje. La joven de 20 años de quiere seguir los pasos de sus famosos padres.

Fiona llama la atención en redes sociales por su belleza y gran parecido que tiene con Palomo, quien fue protagonista de telenovelas como Corazón Salvaje. Así como el atractivo físico de su madre, Karina Ricco, quien también es actriz y cantante.

“Afortunadamente me han surgido varias e importantes oportunidades de trabajo como actriz y en ocasiones como modelo. Independientemente de que crecí cerca del mundo de los reflectores gracias a mis padres, sentí que actuar era lo que debía hacer en mi vida. No ubico un tiempo exacto cuando supe que me interesaba la actuación”, explicó en entrevista para La Clase.