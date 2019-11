El infartante vestido de Ana Bárbara que muestra la mitad de su trasero

View this post on Instagram

Estamos muy emocionadas por cantar el himno de los Estados Unidos en el partido de CHIEFS vs CHARGERS mañana en el Estadio Azteca! 💃🏻💃🏼♥️🇲🇽🇺🇸🏈 @nfl @nflmx ¿Quién nos acompañará ahí? #MondayNightNFL – We’re so thrilled to perform US’ National Anthem at the CHIEFS vs CHARGERS Monday Night Game at Estadio Azteca! 💃🏻💃🏼♥️🇲🇽🇺🇸🏈 Who’s joining us? #MondayNightNFL