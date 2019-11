Cirugías habrían destrozado a Gomita que le dicen "Ayuwoki" por esta foto

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, es una de las Instagramer más populares y conocidas en México.

Su fama creció cuando salió a la luz las múltiples cirugías a las que se había sometido en un solo día, con tal de cambiar su rostro y figura.

Tras todas las cirugías plásticas, se reveló que ha invertido aproximadamente un millón de pesos en su cambio.

Solo en su cara ha gastado cerca de 71 mil pesos para modificar su barbilla, mejillas, labios y nariz; cambios que, según su seguidores, no le han favorecido.

Y prueba de ello es una reciente fotografía que publicó en su cuenta donde aparece presumiendo su sensual figura en bikini, la cual fue criticada hasta la compararon con el meme de "Ayuwoki".

En una fotografía donde aparece con un traje de baño rojo y gafas de sol, recargada en lo que parecen ser unas escaleras, ella se encuentra mostrando su figura para deleite de sus seguidores.

Sin embargo, a la joven de 25 años no le tomó importancia a la comparación de su hater.

"Todos querrán casarse con ella", asegura el doctor de la celebridad, después de las seis operaciones a las que se sometió.

Ella tenía 15 años cuando comenzó a trabajar con su hermano Lapizito en la parte de comedia del programa Sabadazo y desde el principio tuvo problemas con sus compañeras. Con tan sólo un programa, la sacaron de la emisión sabatina porque su aspecto no era de una niña simpática, explicó ella.

"Salí del programa y cuando vieron que no funcionaba me volvieron a llamar, y en esta ocasión me dieron espacio como conductora y me quitaron la ropa de circo que tenía", contó.