VIDEO. Belinda realiza homenaje a Selena, le apagan el micrófono y tuvo que volver a cantar

Belinda fue una de las sensaciones durante los Premios de la Radio 2019, además de estar nominada puso a bailar a los presentes con su reciente tema "Amor a primera vista", que interpreta junto a Los Ángeles Azules y Horacio Palencia.

La cantante mexicana enamoró a su fans durante su show; sin embargo, había una sorpresa preparada. Y es que ella interpretaría uno de los grandes éxitos de la fallecida Selena Quintanilla.

Lamentablemente la estrella de 30 años pasó un momento vergonzoso cuando fue su turno en el homenaje a la "Reina del Tex-Mex". Tras la ovación del público apareció en el escenario para interpretar "Baila esta cumbia", pero le apagaron el micrófono sin querer.

Por mas que intentó su voz no se escuchaba y aunque se logró estabilizara hubo momentos en los que se mantenían algunas fallas.

A Beli no le quedó más remedio que volver a cantar desde el inicio. La segunda interpretación ya no tuvo ningún inconveniente con el sonido. Lo malo es que no agradó para nada en las redes sociales y los seguidores de Selena arremetieron contra ella.

"Qué oso vivió, pero más pena debería darle intentar ser como Selena"

"No me gustó para nada, parecían más gritos que otra cosa"

"Terrible, ese género no le va a ella"

Otros detalles

Al igual que la mexicana, Ana Bárbara, Chiquis Rivera y Edith Márquez también rindieron homenaje a la fallecida intérprete.

Edith fue otra de las cantantes que tuvo algunos problemas con su audio, enfrentó lo mismo durante su participación, en el caso de Ana y Chiquis no tuvieron inconvenientes y lograron cantar sin fallas.

El magno evento estuvo repleto de grandes figuras de la industria con una transmisión en vivo desde Dallas, Texas.

La gran apertura de la noche que estuvo a cargo de Gloria Trevi, quien incendió la noche con una versión en cumbia de su gran éxito "Ábranse Perras".

Los grandes ganadores de la noche fueron La Banda MS y Christian Nodal, quienes se llevaron dos preseas cada uno. La banda se llevó Artista del Año y Banda del Año, y Chris triunfó en dos categorías llevándose Artista Masculino del Año y Mejor Canción de Mariachi, sin duda, cuatro de los premios más codiciados de la noche.