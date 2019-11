Presentadora mexicana se sometió a 17 inseminaciones artificiales para tener un hijo

La experiencia de ser madre le trajo a Luz Blanchet además de mucha felicidad, una de las más grandes experiencias de su vida. Además de varios momentos complicados.

Le tomó años lograr su sueño de ser madre y ahora que lo es abrió su corazón para contar con detalles todo lo que tuvo que pasar para cumplir la meta.

Feliz de haber concebido a Lander y a sus niñas Aitana y Lorea, la conductora de Hoy concedió una entrevista a la revista TV Notas para hablar sobre la inseminaciones.

Siete intentos

Por más de siete años, la conductora luchó por quedar embarazada antes de dar a luz a sus trillizos. Se sometió a tres inseminaciones, una en la Ciudad de México y dos en Nueva York y solo así lo logró.

"Fui a dar a Nueva York con un doctor maravilloso, el doctor Benjamín Sandler. Sí tuve problemas de fertilidad, no me podía embarazar como le está pasando a muchas mujeres, (les recomiendo) que no pierdan el tiempo con doctores que nomás las hacen ilusionarse, que vayan con verdaderos especialistas en fertilidad".

Fue al tercer intentó que pegó, pero según confesó ya se había hecho otros in vitro debido a eso una de sus hijas tiene una condición neurológica que no le permite hablar.

"Antes de eso me hice 17 inseminaciones. Ahora que lo pienso fue una estupidez, pero las que anhelamos tanto ser madres, hacemos lo imposible", expresó.

La noticia de ser madre por partida triple, recordó, no le tomó por sorpresa cuando el médico se lo confirmó a través de la ecografía, pues ya estaba advertida.

"Yo me esperaba que fuera múltiple mi embarazo, desde que me implantaron los embriones. El doctor me dijo que como yo ya había hecho otros dos intentos in vitro y no habían pegado, que quería ser un poco más agresivo y que me iban a implantar tres embriones", contó.