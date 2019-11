Matan a Johnny Depp en las redes, esta es la verdad de su "muerte"

View this post on Instagram

They find dead actor Brian Tarantina, known for Gilmore Girls and The Marvelous Mrs. Maisel, he was 60 years old./Hallan muerto a actor Brian Tarantina, conocido por Gilmore Girls y The Marvelous Mrs. Maisel, el tenia 60 años.