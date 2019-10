Emily Ratajkowski comparte candente desnudo al borde de la censura de Instagram

Queda demostrado que Emily Ratajkowski no es para nada tímida y mucho menos cuando se trata de mostrar su increíble figura.

La famosa modelo de 28 años saltó a la fama en 2013 cuando apareció haciendo un topless en el video musical del cantante Robin Thicke para la canción "Blurred Lines".

Desde entonces, ella ha acaparado la mirada de miles de fans a quienes sorprende con sus candentes fotos. Hasta ahora posee 24 millones de seguidores en Instagram.

Al desnudo

Recientemente volvió a llamar la atención con una cadente imagen donde aparece sin nada de ropa, recostada en un sofá, mientras utiliza una taza y sus manos para cubrir sus partes íntimas.

En la toma aérea, también aparece su ya famoso perro Colombo, que mira atentamente la cámara. Muy cómoda, subtituló la instantánea:

“Mañanas en casa”, publicó.

La demanda

Esta publicación se produce días después de que se diera a conocer que la celebridad estaba siendo demandada por una imagen que publicó de ella misma, pero que era propiedad de un paparazzi.

El fotógrafo Robert O’Neil la denunció en una corte de Nueva York por violación de derechos de autor.

De acuerdo a E! news, la modelo publicó dicha fotografía en una historia de Instagram; sin embargo, el fotógrafo alcanzó a verla y ahora le exige 150 mil dólares, ya que de acuerdo a O’Neil, en ningún momento autorizó la publicación de dicho material.

El paparazzi Robert O’Neil afirma que la publicación de la fotografía donde aparece la modelo es una violación a los derechos de autor https://t.co/KYoAyAjGPy — 24 HORAS (@diario24horas) October 25, 2019

La imagen en cuestión mostraba a Emily sosteniendo un ramo de flores que cubre su rostro mientras pasea por Nueva York. Acompañó la foto con el texto: “Forever Mood".

Hasta el momento, la actriz de "Gone Girl no se ha pronunciado al respecto"; pero cabe mencionar que, no es la primera vez que el paparazzi demanda a una celebridad por utilizar contenido suyo sin su autorización, tal es el caso de Gigi Hadid, a quien O’Neil denunció por publicar en sus redes una fotografía de su ex novio, Zayn Malik, la cual, fue tomada por él.

Con información de Infobae