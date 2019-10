VIDEO. Aura Cristina Geithner publica eróticas imágenes que Instagram podría censurar

Aura Cristina Geithner dejó en shock a todos sus seguidores tras publicar un video bastante candente y que Instagram podría censurar.

Aunque la actriz se había alejado de la televisión, actualmente sigue siendo una de las mujeres más reconocidas por su participación en el reality "Masterchef Celebrity".

Por medio de redes sociales, la actriz se ha dedicado a compartir algunas fotos y videos que han impactado a sus seguidores.

A post shared by Aura Cristina Geithner (@crissgeithner) on Oct 19, 2019 at 3:41pm PDT

View this post on Instagram

A la mujer de 52 años no le da pena posar desnuda, cubierta solamente con pétalos de rosa, o haciendo un corto video mostrando su lencería. Mucho menos publicar un sugestivo video como lo hizo en una de sus recientes publicaciones.

"Seducir es jugar con todos los sentidos…💋💋mirar,oler,escuchar,saborear y tocar…es atreverte a ser tú. Just look at me. 🌹 2019", escribió la artista.