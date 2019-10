Ninel Conde pierde el pudor y reta la censura de Instagram con ajustado bikini

Ninel Conde decidió cerrar con broche de oro su semana. Enfundada en un ajustado bikini en color verde, la cantante presumió su espectacular figura.

La fotografía que elevó de inmediato la temperatura, muestra a una Ninel retando la censura de Instagram

Y es que en la imagen, la intérprete deja expuestos sus pezones, lo cual causó gran revuelo dentro de sus fanáticos.

“Por fin viernes. Espero disfruten mucho de su fin de semana. Gracias por todos sus mensajes de cariño”, lleva por leyenda la publicación.

La fotografía alcanzó los más de 40 mil seguidores y recibió decenas de comentarios subidos de tono.

“Hermosa, estás que ardes”, “Qué chulada de mujer”, “Qué cosas las que hace Dios”, dicen algunos de los textos que han dejado sus fanáticos en la postal.

“El bom bom asesino”, como también es conocida, consciente constantemente a sus seguidores con fotografías en las que deja al descubierto su figura.

Actualmente, Ninel supera los más de tres millones de seguidores en la famosa red social de fotografías.

La artista nació un 29 de septiembre de 1976 en Toluca, México. Su belleza y sensualidad la han llevado a ser una de las artistas gruperas más reconocidas.

Hace unos días atrás, Conde admitió haber sufrido violencia por parte de su expareja, Giovanni Medina.

“A veces hubiera preferido que me hubiera dado unas buenas cachetadas a todo lo demás”, enfatizó la cantante.

La artista de 49 años también enfatizó:

A él lo que le interesa es la opinión pública. Entonces, la verdad no le puedo creer lo que me diga porque me está diciendo que no le pasó nada”.