¡Bomba! Lupillo Rivera confirmó que sí tuvo un romance con Belinda

¡Por fin! Lo que era un secreto a voces fue ya fue confirmado. Lupillo Rivera reveló detalles del romance que tuvo con Belinda. Un rumor que lo venía persiguiendo desde hace meses, aunque dejó claro que ya no está con la intérprete.

Ambos formaron parte del reality musical "La Voz… México", en TV Azteca, y desde el inicio de las transmisiones el público notó que la relación entre ambos era muy buena.

Un macho así como Lupillo que se tatúe mi rostro, cómo él se tatuó el de Beli. #YaNoHay 😍 pic.twitter.com/TgbL4ebitd — Shifanny De Osorio 👸🏼🐂 (@ShifannyBitch) August 2, 2019

Entonces comenzaron a surgir rumores de que la relación laboral habría llegado a un nivel más profundo. Sin embargo, en ese momento ella ofreció una entrevista a la revista People para asegurar que solo una amistad los unía.

"Somos amigos y es de las personas más increíbles que he conocido, es un gran ser humano y espero que sea amigo para toda la vida. Lo quiero mucho, es un gran compañero, igual que los (otros) tres coaches. Dijeron (que tengo un romance) con Lupillo porque nos llevamos muy bien y estamos sentados juntos y a la gente le da mucha risa. Piensan que pueden hablar y decir de más. No es cierto", expresó.

La verdad de todo

Esas declaraciones contrastan con la reciente entrevista que el artista ofreció al programa de YouTube llamado "Chisme No like", en donde habló del amor que sintió por la intérprete.

Durante la plática con la periodista Elisa Beristain surgió el tema y aunque en un principio Lupillo se quedó pensando en la manera que respondería, finalmente expresó:

"Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil", confesó.

Luego dijo que no sentía temor ante lo que estaba revelando. "Ya si ella me reclama por decir lo que estoy diciendo pues ya me arreglo yo con ella".

Además dejó en claro que él siempre trató de cuidarla y respetarla.

"Yo siempre la he protegido, la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy hablar mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida y punto".

Él no ofreció más información sobre el romance ni de los motivos por los que terminaron.