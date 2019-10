Cancelan "Caso Cerrado" y Ana María Polo se va de la televisión

Después de casi dos décadas frente a las pantallas de Telemundo, la doctora Ana María Polo decidió que era tiempo de parar y decirle adiós al programa "Caso Cerrado".

Según reveló en una entrevista, dedicará todos sus esfuerzos en una película para cine relativa al espacio televisivo y que ella misma protagonizará.

A post shared by Ana Maria Polo (@anapolotv) on Oct 15, 2019 at 2:33pm PDT

View this post on Instagram

La famosa abogada de 60 años ha producido más de 3,500 capítulos a lo largo de 18 años, y resuelto más de 7,000 casos que se han transmitido en países como Bolivia, Costa Rica, México, Argentina y Colombia, entre otros.

"Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también", confesó en exclusiva con The Associated Press.