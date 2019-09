FOTO. Dra. Ana María Polo sorprende a sus fans con tremendo bikinazo a sus 60 años

View this post on Instagram

#BahamasStrong | La situación en Florida es un resultado mucho más optimista de lo que inicialmente se esperaba. Un contraste con la devastación y el aumento del número de muertos en las Bahamas. Ellos están pasando por uno de los momentos más graves en su historia, el mundo se prepara para lo que algunos consideran una crisis humanitaria. Todos podemos hacer algo para las Bahamas– la Cruz Roja y Chef José Andrés con World Central Kitchens, están ayudando a nuestros vecinos. Por favor considera donar lo que puedan a organizaciones como estas en Miami @sunsentinel #BahamasStrong | Se prevé que el vórtice se acerque o toque tierra en Carolina del Sur o Carolina del Norte entre jueves y viernes. Por favor estén alerto hasta que la tormenta nos pase.