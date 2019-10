Un actor de Avengers amenazó de muerte a su esposa y quiso suicidarse

View this post on Instagram

El actor Jeremy Renner (Ronin en Avengers) es acusado por su ex esposa de maltrato y amenazas de muerte. La ex comenta que Renner bajo los efectos del alcohol y drogas le puso una pistola en la boca para asesinarla y que el se suicidaría. El actor se defiende algegando que se exmujer solo busca sacarle dinero. #farandula #marvel #jeremyrenner #cine #mundo #avenger