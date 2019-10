Encuentran muerta a cantante K-Pop y revelan la razón de su supuesto suicidio

El mundo del K-Pop se encuentra de luto luego de que la cantante Sulli, de 25 años, fuera hallada muerta en su casa en Seongnam.

Según información de la agencia Yonhap, su cuerpo estaba dentro de su residencia en Seúl. El hecho ocurrió este lunes a las 3:20 PM, luego de que su mánager se dirigiera al lugar porque ella no le había respondido las llamadas telefónicas durante horas.

Los paramédicos arribaron al lugar a las 3:39 PM. De acuerdo con los primeros reportes de la policía, en el hogar de Sulli no había evidencias de que se hubiera tratado de un crimen.

Su nombre es Choi Jin-ri y comenzó su carrera hace una década como integrante del grupo femenino “f(x)”. También se hizo un lugar dentro de la actuación en Corea del Sur gracias a su participación en melodramas de televisión y películas.

Según fuentes de ese país, las autoridades habrían encontrado una carta en donde ella anotó pensamientos en torno a su sentir. Sin embargo, la policía ha negado que dicho mensaje era una carta de suicidio.

Aunque muchos aseguran que sí se quitó la vida, pero todavía hay una investigación abierta en torno al caso.

Desde hace mucho tiempo había denunciado ser víctima de acoso. Tanto así, que anteriormente, subió un Live en Instagram donde enfrentó a un acosador y dijo: "¿Por qué hablas mal de mí? ¿Qué hice para merecer este trato?".

Además, fuentes cercanas aseguran que ella tampoco soportó la presión de la industria.

Incursionar en esa carrera en Corea implica "presiones brutales" y una gran competencia para los niños que pretenden convertirse en las nuevas estrellas (la edad de ingreso a las academias suele ser entre los 7 y los 10 años), control estricto de sus hábitos y conductas durante el pico de su fama (que suele ocurrir durante la adolescencia) y rápido descarte cuando superan los 30 años.

Por su parte, S.M. Entertainment dio una declaración al respecto y pidió privacidad para la familia de la cantante. La excompañera de Sulli, Amber, también lamentó su muerte y anunció la cancelación de todas sus actividades en Twitter:

Due to recent events i’ll be putting on hold my upcoming activities. Sorry everyone.

Thank you for your thoughts.

