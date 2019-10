Usuarios arremeten contra María Celeste Arrarás por comentario en homenaje a José José

María Celeste Arrarás cometió una imprudencia durante la cobertura del homenaje a José José al hacer un comentario que los usuarios catalogaron "fuera de lugar".

La periodista, quien encabeza el programa de Al rojo vivo, habló sobre Anel, exesposa del cantante mexicano y esto provocó el enojo de los mexicanos quienes arremetieron contra Arrarás en las redes sociales.

Y es que todo lo relacionado con la muerte del artista toca fibras sensibles en el pueblo mexicano, quienes culpan de todo a la viuda e hija menor, sobre todo de no poder rendirle el homenaje de cuerpo completo al artista como siempre se esperó.

Durante el homenaje la conductora realizó un comentario sobre Anel Noreña cuando recién entraba al recinto y al verla en la primera fila de los asistentes a la ceremonia.

La boricua hizo las expresiones antes de iniciar la entrevista a Luis Ernesto Berrio, amigo del fallecido y de su familia.

"Después de ver todo lo que ha pasado aquí con el caso de Anel agarrando un papel protagónico después de la forma tan terrible que terminó su relación con José José que terminó odiándola…", expresó Arrarás al presentar a Berrio.

Le responden

Luego ella mencionó que la presencia de la ex "estaba fuera de lugar" ya que el Príncipe de la Canción supuestamente la odiaba señaló.

De inmediato el comentario le provocó indignación de parte de los internautas, quienes molestos le respondieron.

La mayoría de los cibernautas coincidieron en que su comentario estaba cargado de malicia cizaña, por lo que fue duramente criticada en el Instagram personal y en el de trabajo.

"Qué mala periodista es María Celeste, se ve tu malicia, pero haces hacer quedar mal a José José al decir que odiaba a su ex exposa; creo que eso lo hubieras omitido pero creo que lo hiciste para defender a las Saras, pero no es así haces quedar mal al señor que en paz descanse porque haces entender q el murió con odio e infeliz. Se ve bien que quieres hablar mal de su primera familia, pero en realidad haces que se ve mal el señor se ve que lo haces para quedar bien con la viuda y su hija, pero no te haces ver mal a ti y a tu empresa, porque estás manchando el nombre de José José porque en estos momentos tienen que hablar de su legado musical ya no de la familia y sus problemas".

Instagram

"Esa mujer es una vergüenza, no debería ser periodista con lo cizañuda que es"

"Ya lo hizo con Selena, ahora querrá hacerlo con José José"

"Ey María Celeste, búscate una vida"

"Ya no queremos que regreses a México, no eres bienvenida"

"Qué persona tan horrible y mentirosa es ud, fuera de México"

Telemundo y Univision hicieron una cobertura de principio a fin indignante para todo el pueblo de Mexico y para Jose Jose. La protagonista tiene nombre y apellido Maria Celeste Arraras. Tal parece no se informan ni les importa hacerlo — LilSista (@LilSista2015) October 9, 2019

A @DaniBisogno .por cosas de la vida, estoy mirando lo de José José por telemundo y estoy indignada con María celeste Arraras. Se refiere de manera fea a Anel diciendo q parece la primera dama y siendo protagonica. Que mujer mas estúpida la verdad. Amarillista — Liz Avelar (@LizAvelarEB) October 9, 2019