Dovella, artista guatemalteca, enamora con su angelical voz

Con el gran maestro Tiago Abreu desde Brasil 🇧🇷 grabamos esta versión de esta increíble canción 𝗦𝗵𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄 de la película 𝗔 𝗦𝘁𝗮𝗿 𝗶𝘀 𝗯𝗼𝗿𝗻. Un gran honor para mi poder compartir la música contigo Tiago. Espero verte pronto en Brasil 🇧🇷