Aleks Syntek a Maluma: "Los Latin Grammy son votos de calidad y no de popularidad"

Aleks Syntek respondió a los reguetoneros que se han mostrado en contra de las pocas nominaciones de dicho género en los Latin Grammy.

El artista fue invitado la noche del miércoles a la alfombra negra de la entrega de los Premios GQ México. También asistió Natalia Lafourcade. El evento se realizó en las instalaciones del Frontón México.

El cantante dijo que los Grammy premian calidad y no popularidad.

“Todos sabemos que la academia siempre ha sido un voto de calidad y no de popularidad, estés de moda o no. Y hay que respetar eso, yo pienso ¿no? Y qué padre que la academia tenga bien plantados sus criterios“, dijo ante medios.

No es la primera vez, que Syntek arremete contra el género. En agosto de 2017, el intérprete mencionó que el reguetón venía de los simios.

“Hay que controlar los instintos animales, si no nos volvemos changos. Y el reguetón viene de los simios, ojo”, dijo en Syntek.

La cantante que también se unió a la polémica fue Natalia Lafourcade. Recordemos que el año pasado, Maluma le ganó el Grammy Latino por Mejor Álbum Vocal Pop.

"Yo pienso que es muy importante que haya espacio para todo. NO tengo nada en contra del reguetón en particular. Sin embargo, sí siento que es la lucha por mantener un equilibrio, hay muchos géneros musicales, muchas nuevas propuestas. Artistas nuevos que están nominados, eso me dio mucho gusto", dijo Natalia Lafourcade.