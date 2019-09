La foto de los pies de Bad Bunny que está causando polémica en redes sociales

Bad Bunny está acostumbrado a estar bajo el ojo del huracán, pero ha demostrado que no le importa lo que piensen o digan de él. Esto lo hace de diferentes maneras. Desde sus extravagantes atuendos, los colores que utiliza en las uñas de las manos, el tercer ojo que se maquilla en la frente o sus sugerentes poses. A pesar de la polémica, el joven ha saltado a la fama como uno de los máximos exponentes del género urbano en la actualidad.

Su fama también se ha manifestado en las redes sociales, en donde alcanza millones de seguidores. Esta vez, su nombre vuelve a ser viral en las redes por una fotografía de sus pies.

“Si no me ven mucho por aquí es porque estoy viviendo, riendo y jugando. Te invito a que luego de ver este post, no le des like y sueltes el teléfono por hoy y hagas algo que te guste mucho que hace tiempo no haces”, escribió el artista en su última publicación en Instagram.