Dos de las mujeres asesinadas en discoteca de zona 10 eran mejores amigas de Kim Flores

La madrugada de este viernes un sicario ingresó a una discoteca ubicada en la calle 11, zona 10 de Guatemala, y asesinó a balazos a dos venezolanas y una guatemalteca, quienes se encontraban trabajando en el centro nocturno. La joven mujer originaria de Guatemala fue identificada como Katerine Amanda Cabrera, mientras que las venezolanas fueron identificadas como Alejandra Alfonso y Lisa Burgos, esta última se rumora que era mejor amiga de #kimberlyflores , la actual esposa del cantante regional #edwinluna . De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el asesino iba vestido con un pantalón de lona azul y una chamarra de lona color beige. Además se dio a conocer que, para disfrazar su plan llevaba varios globos, se acercó a ellas y sin más las atacó a balazos. En el lugar perdieron la vida dos de ellas y una se encuentra internada en el hospital Roosevelt, hasta ahora de desconocen los motivos por los cuales les arrebató la vida a estas tres edecanes que se encontraban trabajando en la discoteca. Al parecer una de las víctimas era la mejor amiga y compañera de trabajo de Kimberly Flores, pues en su cuenta de Facebook tiene varias fotos junto a la modelo; sin embargo, la esposa del vocalista de la Trakalosa de Monterrey no se ha pronunciado al respecto en redes sociales. Allá en 2016, cuando Kim Flores no conocía a Edwin Luna y todavía no la “sacaba de pobre”, la modelo guatemalteca trabajaba como edecán para diferentes marcas con la fallecida Lisa Burgos. Información: @infoturquesa