FOTO. Aparece ante los medios la hija que tuvo Raúl Velasco y "la India María"

Mira Velasco se apareció ante los medios asegurando que es hija de María Elena Velasco, más conocida como “La India María”, y del conductor Raúl Velasco.

Asimismo, confesó que ellos no la aceptaron y mucho menos quisieron, por que lo que decidieron regalarla a la mujer que conoció como su madre.

La actriz y el presentador fueron vistos muy juntos en varias ocasiones en el backstage del programa “Siempre en Domingo”, incluso algunos aseguraban que había un parentesco entre ellos.

El programa de Televisa lo condujo Raúl durante sus 28 años que estuvo al aire en la televisión mexicana, en el último en donde él estuvo, la celebridad acudió para rendirle homenaje a “su güerito” como siempre le dijo.

Más detalles

La mujer de 50 años vive en Los Ángeles, California, y le confesó su historia a Javier Ceriani, un famoso periodista de espectáculos.

Según reveló, los famosos fueron sus padres y la regalaron a la mujer que trabajaba en su casa.

“Me regalaron de chiquita, entonces yo siempre tenía en mi mente: ‘cuando yo crezca, voy a tener una familia muy grande y voy a ser lo que mis padres nunca fueron’”, señaló.

Además, dijo que su vida ha sido difícil desde el abandono de sus padres biológicos y que decidió contarlo todo por sus 8 hijos.

“Cuando tenía 14 años, yo me preguntaba ‘¿por qué no me parezco a mi mamá, mi papá y mis hermanas”, añadió.

Mirna también contó que su papá abusaba de su hermana y decidió denunciarlo. Fue en ese momento donde la mamá le confesarle la vedad, “está bien, él no es tu padre, no eres mi hija, tus padres no te quisieron”.

Tras conocer la noticia afirma que sintió una gran carga de pensar que ella era fruto de una relación extramarital entre ambos famosos. "Mi mamá era una criada de mi mamá y por eso se conocieron y hasta tengo hermanas que mi mamá dio en adopción".