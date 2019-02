Critican a Sergio Goyri por llamar 'pinche india' a Yalitza Aparicio

Sergio Goyri, reconocido por sus papeles de villano en telenovelas, es el centro de atención en las redes sociales y entre los fans de Yalitza Aparicio. La razón: un comentario que muchos consideran ofensivo.

El actor fue grabado en una reunión con amigos mientras ofendía a la protagonista de la cinta Roma, del aclamado director Alfonso Cuarón. En el clip claramente se puede escuchar cuando la llama “pinche india”. Estas palabras han causado conmoción y han llegado a acusarlo de ser “racista”.

Sergio se encontraba en una reunión con su novia, la empresaria Lupita Arreola y otros amigos como Isaura Espinoza, Raúl Reinoso, Gilberto y Verónica de Anda y Omar Goyri. Fue la pareja del actor quien grabó el video y lo colgó en las redes, sin esperar que tendría este giro negativo.

En el clip se puede escuchar claramente cuando Goyri dice:

"Que metan a nominar a una pinche india que dice, 'sí señora, no señora', y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar"

A este comentario se suma el de Espinoza, que consideró “exagerada” la nominación de Aparicio. "A mí me parece exagerado, creo que están para premio, pero no para mejor actriz, revelación, ni ella ni Marina (De Tavira)".

Varios usuarios han salido a la defensa de la actriz mexicana con comentarios y críticas hacia Goyri. Estos son algunos de ellos:

India no, indígena si acaso! y a mucha honra!!! Que lastima que un clasista como tú lo use de manera despectiva.

Fav si ustedes no saben quién es Sergio Goyri pero si quién es #yalitziaAparicio 💅🏻💕

Ay Sergio Goyri, ahora Yalitza no te puede atender, anda en Londres, lo que tengas que decirle dicelo en los Oscares.. Aaaaah cierto, que no estás nominado, es más, ni invitado, es más..

Eres actor?? Mmm no sabíamos 😂 pic.twitter.com/yJUnnCzuOB

— Marianita Soldan (@marianasoldan) February 15, 2019