"It: Capítulo 2": Una mezcla de suspenso y humor

Publinews Internacional conversó con los dos sobre el comportamiento de Bill Skarsgård en el set como Pennywise, y más. El filme se estrena hoy en el país.

ENTREVISTA

Quisiera empezar con la selección del elenco, la verdad emula muy bien la personalidad que desarrollaron los niños actores, ¿cómo escogieron tan bien a los artistas y cómo lograron que se comportaran de la misma manera?

Andy Muschietti (AM): Para mí era muy importante la similitud física, pero sobre todo que tuvieran la misma energía o que pudieran ser capaces de tener esa misma energía, o partes de la personalidad y características de estos niños.

Esas fueron las dos cosas más importantes para mí y la verdad es que me di el gusto de trabajar con mis actores favoritos dentro de este marco que te he mencionado.

Barbara Muschietti, Jessica Chastain y Andy Muschietti / AFP

Jessica (Chastain) fue la primera que entró, incluso antes de terminar el capítulo 1, ella se entusiasmó mucho con el proyecto. Después, Bill Hader, (James) McAvoy, James Ransone y el resto fue por medio del casting, ver a cientos de actores y seleccionarlos.

“Esa mezcla de suspenso y humor siempre me atrae mucho y más considerando que el monstruo es un payaso, quien hace las peores cosas, las hace con una pizca de humor macabro”. Andy Muschietti, director

TRÁILER

Una de las secuencias más perturbadoras es cuando Beverly visita su antiguo hogar en Derry y aparece esta anciana espeluznante, ¿cómo fue construir esta secuencia?

AM: Es una escena que nace a partir de la anticipación, construcción, retención que se hace casi insoportable, hasta llegar a un punto final. La tensión llega a un punto exagerado y, además, hay mucho humor. Esa mezcla de suspenso y humor siempre me atrae mucho.

Cuando vemos a la señora Kersh, al final del pasillo, mientras Beverly está leyendo la carta con una sonrisa, ese es uno de los momentos que más me gusta. Realmente estás estableciendo un juego de complicidad con la audiencia.

El sello distintivo en tus películas es priorizar lo grotesco y lo explícito, sobre el jumpscare tradicional, recurso utilizado en las películas de terror para asustar repentinamente al espectador, ¿por qué elegiste ese camino?

AM: Me gustan ambas cosas, como se puede ver en la película hay construcción, tensión, también hay jumpscare. Pero lo explícito también me gusta, me agrada tanto ocultar y generar tensión con algo que está oculto, como conseguir el miedo evidente, que se vea en la pantalla que es intrínsecamente atemorizante.

Andy Muschietti, director de IT / AFP

Con la película anterior supimos que Bill Skarsgard asustó a los niños en el set caracterizado de Pennywise, ¿ocurrió algo similar en esta ocasión?

Barbara Muschietti (BM): Yo diría que es realmente imponente verlo, con el disfraz y su maquillaje. Incluso cuando él trata de ser amistoso y ser parte del grupo, cuando tiene el maquillaje puesto y mide dos metros es imponente. No lo hicimos a propósito esta vez porque todos son adultos y actores profesionales, pero cuando aparece todos se quedan mudos, es bastante peculiar.

Aparte, en el set, tenemos una caja negra que es donde él se prepara y sabemos que cuando se abre, sale él y todo mundo se queda en silencio, realmente es una experiencia.

Dedicándose al cine de terror, ¿hay algo que les asuste?

AM: Hay muchas cosas, a mí me asustan las cucarachas, mucho. Eso es un temor primitivo que tengo desde que soy pequeño y temores quizás un poco más de adulto es a la muerte, a la soledad y al machismo.

BM: A mí no me gustan las armas ni la violencia, realmente es algo a lo que no me puedo acostumbrar.

¿Qué tan complicado fue incorporar elementos cómicos a una película que principalmente es de terror tradicional?

AM: No es complicado, en realidad es una herramienta para hacer balance. Cuando tienes un escenario cómico, te ayuda a re-conectarte con los protagonistas y por otro lado la gente se relaja.

* Con información de Cristina Urrutia A.