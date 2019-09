¿Khloé Kardashian se hizo cirugía en el rostro? Sus últimas fotos lo confirmarían

Las críticas por las cirugías plásticas vuelve a atacar a una de integrante del famosos clan, nos referimos a Khloé Kardashian, quien recientemente luce irreconocible.

Todo comenzó luego de que la empresaria publicara unas fotografías que en lugar de generar elogios por su atractivo físico, provocó miles de críticas.

Los fanáticos están convencidos de que la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" no solo cambió su cabello, sino que se sometió a una operación estética.

Por eso varios internautas le dijeron que por favor ya no se hiciera más modificaciones en el rostro, pues su nariz y su rostro lucían muy diferentes.

La sexy mujer de 35 años posó para una serie de fotos mientras mostraba el corsé "Frangelica" de House of CB, que la hacía lucir como Barbie bronceada. Pero muchos de los fans no estaban prestando atención a su nuevo peinado.

"¿Qué hiciste en tu cara?"

"Tu cambias demasiado tu rostro @khloekardashian se está volviendo 'no' natural"

"Por favor, deja de hacerte cosas en la cara"

"Quiero que vuelva la vieja KoKo ¡Te extrañamos sinceramente como uno de tus mejores fanáticos!"

"Están cambiadísima, esperemos que no lo estés haciendo por Tristan"

"Si que te afectó la infidelidad que viviste, pareces otra"

¿Quiere reconquistarla?

Tristan gastó casi 500 mil dólares en un Porsche para recuperar a la mamá de su hija True. La estrella de reality show lo dejó a principios de este año en medio de varias acusaciones que apuntan a que él la engañó varias veces.

Según una fuente de The Sun Online, la estrella de la NBA está haciendo todo lo posible para recuperarla, gracias a algunos consejos de Drake.

Instagram

"Tristan es un buen amigo de Drake y lo ha estado usando como caja de resonancia mientras planea su regreso al redil Kardashian".

También dijo que Khloé estaba tan impresionada que invitó a Thompson, el padre de su hija True, de 17 meses, a su casa para cenar tacos.