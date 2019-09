¡Rompe el silencio! Justin Bieber habla sobre su consumo de drogas y resentimiento a las mujeres

Justin Bieber abrió su corazón y en un extensa carta contó sobre los "enormes altibajos" anímicos que ha experimentado.

Para empezar, el cambio de pasar de ser un ídolo adolescente a ser "la persona más ridiculizada, juzgada y odiada del mundo".

En una larga publicación en Instagram, el fenómeno pop de 25 años reflexionó sobre cómo el estrellato infantil desencadenó su depresión.

También confiesa su falta de humildad que lo condujeron al abuso de drogas y a su "resentimiento y falta de respeto hacia las mujeres".

"Me volví distante de todos los que me amaban. Me estaba escondiendo detrás del caparazón de la persona en la que me había convertido", escribió.