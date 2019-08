En pleno programa de televisión, Raquel Bigorra tiene un orgasmo

Esta semana el invitado especial en el programa mexicano "Tú Casa TV" fue el sexólogo Rubén Carbajal, quien acudió para promocionar la obra de teatro: "A un orgasmo del divorcio", y el momento más divertido lo protagonizó Raquel Bigorra.

Resulta que la presentadora estaba entrevistando al profesional en la materia cuando tuvo un orgasmo, dejando a todos atónitos.

En cierta parte de la charla, el sexólogo se sintió en confianza y no dudó en preguntarle a la cubana qué era para ella el orgasmo.

A post shared by Tu Casa TV En Directo (@tucasatvoficial) on Aug 12, 2019 at 9:35am PDT

View this post on Instagram

Cabe resaltar que la respuesta de Bigorra fue por demás inesperada, causando asombro tanto en el invitado, como en sus propios compañeros de trabajo.

La bella mujer, con su característico humor, lanzó su respuesta pero haciendo gemidos y sugerentes gestos, al tiempo que dijo:

Además, aprovechó para decir que "el orgasmo es de quien lo trabaja", también envío un mensaje a las mujeres de que "no se esperen a que el marido sea el que haga toda la chamba, pues también a una le corresponde hacer bien la tarea , pues el acto amoroso se vive y crea en conjunto".

Al concluir la entrevista, no dejó pasar la oportunidad para recomendar ampliamente la obra de teatro, asegurando que es sumamente divertida y que además, te deja con muchos tips y consejos para mejorar tu vida íntima.

Hace más de dos meses, ella y Daniel Bisogno estuvieron envueltos en una fuerte polémica, luego de que el conductor de Ventaneando narrara cómo se dio cuenta que la cubana lo había traicionado y que estaba seguro que ella fue quien vendió la exclusiva de su divorcio y otros detalles de su vida privada a una revista de espectáculos.

Tras todo este tiempo, la cubana ha podido reflexionar sobre lo que vivió y aseguró que esta experiencia fortaleció su matrimonio y aprendió a reconocer quiénes son sus verdaderos amigos.

"Ya pasó el tiempo, me quedo con lo bueno, esta experiencia fortaleció mi matrimonio más todavía, mis fans me salieron un amor, mucha gente que me tenía perdida la pista, con esto crecieron mis seguidores y mira que yo le rehuyó a estos shows porque no me gustan nada", declaró la conductora.