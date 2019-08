Mel B conmociona a sus fans al confesar con que Spice Girl quiere dormir

Este fin de semana Mel B realizó unas explosivas declaraciones relacionadas con sus compañeras del grupo Spice Girls.

Durante su show "Brutally Honest and Fabulous", Melanie respondió algunas interrogantes del público y cuando le preguntaron con cuál integrante dormiría y con cuál se casaría o mataría:

Esa no fue la única confesión que hizo en su presentación el domingo por la noche en el Grand Theatre de Leeds. Pues también dijo que se casaría con Mel C y además presentó una petición de matrimonio en pleno escenario.

La cantante alzó los brazos en señal de alegría mientras dos mujeres se besaban después de comprometerse.

Sin embargo, lo que mayor eco causó fue lo que dijo acerca de Geri Halliwell, pues apenas hace unos meses había sorprendido al asegurar que tuvo sexo con ella.

El pasado marzo, ella fue entrevistada por el polémico presentador Piers Morgan, quien le cuestionó "viniste aquí para ser brutalmente honesta. ¿Dormiste o no con Geri?".

EXCLUSIVE: In @piersmorgan’s Life Stories, Mel B revealed she slept with bandmate Geri Horner in the mid-nineties. pic.twitter.com/PQoAXlt9uE

