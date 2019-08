La foto de Aracely Arámbula dormida y con cuatro hombres que se ha hecho viral

View this post on Instagram

Exhaustos de la semana 🤭💁‍♀️🎭🎬🎞 #filming Pero Feliz grabando para ustedes , muchos meses , pesado pero amooo días llenos de acción , suspenso , lágrimas y mucho frío 🥶 aquí mientras movían equipo estos momentos son los que hacen que el trabajo se vuelva menos pesado y podamos reír y compartir con grandes seres humanos 👌🏻🙏🏻 poncecarlos1 Leon 🕺🏻( como me haces reír 🤷‍♀️😂🎬🍀✌🏻@aquilescervantes mi Matamorous 😘 @millethgomez 👯‍♀️😘 mi coach y @christianramosr Sisco 💪🏻🕺🏻y Pedrito 🕺🏻 Ruiz #LaDoña temporada 2!!!! #Agradecida #miarafamiliabella