FOTOS. Con crueldad atacan a hija de Jenni Rivera por su "espantoso" físico

Jenicka López, la hija mejor de Jenni Rivera, poco a poco se ha abierto un camino en el mundo de la moda como una mujer “plus size”.

La joven asegura que busca ser como Ashley Graham e inspirar a las mujeres a que se amen tal y como son.

Sin embargo, las cosas no han sido fáciles para ella, pues a sus 21 años ha sido blanco de comentarios negativos debido a que su talla y la forma de su cuerpo no entran en los estereotipos de belleza.

A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez) on Aug 10, 2019 at 3:54pm PDT

View this post on Instagram

Ella misma la confesó a Univisión que la “critican muy feo” por su cuerpo, pero que ella está orgullosa pues dice que lo heredó de su fallecida mamá.

“Me critican por mis curvas y por lo que me pongo, me pone nerviosa porque a veces me critican mucho y muy feo. Pero eso me motiva”, reveló.