Pedro Sola habla por primera vez de su novio 30 años menor

Pedro Sola rompió el silencio y por fin compartió detalles de cómo y dónde conoció al gran amor de su vida, con quien ha logrado mantener una relación sólida y de respeto pese a la diferencia de edad que existe entre ellos.

El conductor abrió su corazón en una entrevista a la revista Quién, y comparó su relación a la de una icónica escena de la telenovela "Gabriel y Gabriela", en la que la actriz Ana Martín se columpiaba mientras cantaba el tema Dulce amor que decía:

"¡El amor me llegará, algún día y en cualquier lugar!".

Según dijo, eso exactamente sucedió con él, pues en el instante menos esperado conoció a su actual pareja del que dijo es "inteligente, simpático, guapo y educadísimo".

Ellos se conocieron por internet, y de acuerdo a la confesión del presentador de "Ventaneando", se encuentra muy enamorado.

"Tengo una pareja que conocí a través del internet, por correo electrónico, me escribió y era muy interesante, porque estaba perfectamente bien escrito en ortografía, sintaxis y puntuación, todo era perfecto y me cuestionaba una serie de cosas interesantes. Le contesté, aunque no sabía quién era. Seguimos la comunicación (electrónica) durante dos ocasiones más, entonces le pregunté: ‘¿Quién eres, por qué no me dices?’”, recordó.

¡Sin límites!

Durante la plática reveló que hay una enorme diferencia de edad entre ellos, pero eso no le sha impedido lograr que su relación se mantenga.

"Él tenía 24 años y yo 54 cuando empezamos", dijo.

Pedrito afirmó que después comenzaron a tener una comunicación más directa se dio cuenta que hay jóvenes a los que les gustan los viejos, "porque a mí siempre me gustó la gente de mi edad".

"En el ambiente gay es muy fácil ligar, pero no lo es mantener una relación", expresó.

Por eso cuando lo conoció ya no lo quiso soltar, el joven llegó de Villahermosa a la CDMX para verse y lo hizo en varias ocasiones. Eso fue en 2001.

"Luego me dijo que ya se podía venir a vivir a México, comisionado por su trabajo y le dije: ‘Vente a vivir a mi casa’ y aquí sigue", finalizó.

Inevitable miedo

Tras esta confesión, decidió hacer otra por medio de un video que colgó en Youtube y dijo que tenía miedo a contagiarse de VIH.

"Yo de repente tenía miedo del contagio pero razonaba, ¿he tenido contacto de riesgo? no lo he tenido, entonces por qué me voy a contagiar, pero tenía miedo", revela.

La caída de Pedro Sola con la música de la rosa de guadalupe pic.twitter.com/GsIu1uecEh — Rafael Arias (@nomesecuestres) June 6, 2019

También explica que le da temor “enfermarse” y aunque no tiene miedo a morir, no lo quiere hacer pronto porque está “muy feliz”.

“Me checo absolutamente todo para estar saludable, ante cualquier síntoma de algo voy al especialista. Tengo miedo de enfermarme de algo grave, de algo mortal”, dijo Pedro Sola.

Su pavor a las enfermedades aumentó luego de que recientemente falleció su hermanita a causa de cáncer, con lo cual sufrió mucho.