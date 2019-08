Con un mini bikini, Angelique Boyer deja ver sus estrías en su trasero

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se tomaron unas merecidas vacaciones en Playa de Levante Formentera, en España, y ambos compartieron algunas imágenes de su viaje.

La actriz no perdió la oportunidad de dejar ver su espectacular figura en sensuales bikinis; sin embargo, fue una de sus fotos la que más llamó la atención.

Recién salida del agua, la sexy mujer se dejó fotografiar de espaldas en un ajustado y diminuto bikini azul, y sin miedo al qué dirán, dejó ver sus estrías.

De inmediato los seguidores reaccionaron a la imagen, la mayoría elogió su belleza y su perfecta anatomía.

Pero entre los comentarios, algunos admiradores le agradecían por mostrarse al natural, pues aseguran es una gran lección de confianza e inspiración para todas aquellas mujeres que no se aceptan del todo.

"Te calmas DIOSA 🙏🏻♥️♥️♥️♥️♥️♥️"

"Me alegra ve tus estrías en tus pompis, porque nos inspiras confianza como mujeres, pues sufrimos de muchos cambios"

"¡¡Wow!! Derrochas sensualidad 😍❤️👏🏻"

"¿Publicarás más fotos a este nivel? Porque tengo que tomar mi medicina para el corazón.🙈🙈"

"Busco los defectos y luego recuerdo que no hay❤️"

"La belleza de Boyer no tiene definición. 😍"

"Qué bien que hay mujeres que se muestran naturales y sin retoques😄😄"

"Deprimen los cambios"

La celebridad reaccionó con tristeza ante la ola de despidos y cambios que han habido en Televisa durante los últimos años.

Fue en una entrevista con Aurora Valle, para el programa Confesiones, donde habló de sus inicios como actriz, sus primeras oportunidades en telenovelas, su romance con Sebastián y de su reciente trabajo en "Amar a muerte".

Sin embargo, al recordar su trabajo en esa producción no pudo evitar expresar su nostalgia por los nuevos tiempos que se viven dentro de la empresa mexicana.

"Eso me genera mucha nostalgia, todo lo que ha pasado, los recortes que ha habido, te puedo decir que es lo más feo que he vivido. Desde hace tres años empezó, y ha sido deprimente cada vez que entro a Televisa me da una nostalgia de cómo nos vemos con amor (la gente que queda) así de hace cuánto no nos vemos, eso me genera tristeza", expresó.

El famoso gigante de la televisión mexicana anunció a finales de 2016 un recorte de 20 por ciento de su personal, unos tres mil trabajadores. Quienes conservaron su puesto tendrían una disminución en su salario.