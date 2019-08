Famosa actriz de "Game of Thrones" denuncia el secuestro de su hija

Josephine Gillan, famosa por su papel de Marei en la serie de televisión “Game of Thrones, acusó de forma pública a los servicios sociales de Israel por “secuestrar” a su hija de 8 meses.

Por medio de su cuenta de Twitter, la actriz de origen judío denunció el supuesto secuestro del que fue víctima su pequeña, cuando esta se encontraba bajo el cuidado de una amiga de la celebridad; mientras ella, por alguna razón no se encontraba en casa.

The disturbing moment that the #Israeli #socialservices kidnapped my baby!😢 At 12:30pm at night on Sunday! My friend pleaded!🙏 But was threatened to jail if she did not hand over my baby! me & loving friend and her family! We are all heartbroken! 😩💔 #IsraeliCrimes #unjust 😫 pic.twitter.com/azr2GHSede

— josephine gillan (@Officialmarei) August 7, 2019