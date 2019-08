VIDEO. Famosa youtuber es investigada por golpear brutalmente a su perro

La policía de Los Ángeles está investigando a la famosa Youtuber Brooke Houts, quien tiene más de 330 mil suscriptores, por abusar de su perro.

El momento fue captado en un video, que por error ella misma subió a la plataforma. Las imágenes muestra como la joven golpea, empuja de forma violenta, grita y escupe a su mascota en diferentes momentos.

Aunque ella eliminó el clip, los usuarios ya habían logrado descargarlo y no dudaron en volver a subir a las redes sociales, provocando que decenas de personas llamaran a la policía para hacer la denuncia.

Luego de las fuertes críticas que recibió, Brooke publicó un comunicado para disculparse, donde se justifica al decir que buscaba corregir algunos comportamientos de su mascota.

Luego se justificó diciendo que cuando grabó el vídeo no estaba en un buen estado emocional, pero que no es una abusadora de animales.

To everyone who has been commenting on my social media as of recently: pic.twitter.com/gnxUbfVHdf

Explica que su perro pesa 75 libras y que sobre su cara con la boca abierta, como dueña de la mascota, tiene que "demostrarle que ese comportamiento es inaceptable".

"Mi perro no sufrió de ninguna manera por las acciones que hago en el vídeo. No le golpeé, aunque entiendo que pueda parecerlo", señala. Eso sí, Houts reconoce que de todos modos no debería "haber gritado" ni "haberse mostrado agresiva" con él.

Sin embargo, y como era de esperarse, sus palabras no fueron bien recibidas por la audiencia. Pocos seguidores le creyeron y la mayoría la lleno de fuertes críticas.

El tweet con el comunicado tiene más de 100 mil respuestas, en su mayoría negativas. Algunos YouTubers conocidos también han rechazado y criticado las justificaciones de Houts.

La mascota aparece de forma regular en su canal de YouTube y en imágenes de redes sociales, con situaciones absolutamente opuestas a las que se puede observar en el video subido por error.

a dog is being playful and wanting attention. just give the dog attention while filming. this is not how you treat an innocent animal who finds comfort with you🙄 karma will get its chance @brookehouts #protectsphinx pic.twitter.com/1hrnpwYBxB

