Disney prepara el reboot de "Home Alone" y nadie imaginó la reacción de los fans

Disney anunció que tiene planes para hacer reboots de "Home Alone", "Night at the Museum", "Cheaper by the Dozen", y "Diary of a Wimpy Kid", de acuerdo con Bob Iger, CEO de la compañía.

Esta información se volvió pública durante una junta de ganancias. Las producciones no llegarán al cine, sino al servicio de Disney+.

"También estamos enfocados en aprovechar la amplia biblioteca de grandes títulos de Fox para enriquecer aún más la mezcla de contenido en nuestras plataformas [directas para el consumidor]", reveló Iger, aunque no especificó si se trataba de películas o series de TV.

Según algunos medios de Estados Unidos, la empresa está planeando el reboot de varias películas que pertenecen a la biblioteca de 21st Century Fox, entre ellas la que protagonizó Macaulay Culkin y que en Latinoamérica se conoce como "Mi pobre angelito" (1990).

Las reacciones

Previa a la compra de Fox, se había dicho que Ryan Reynolds se encontraba trabajando en una versión para adultos de esta película bajo el nombre de "Stoned Alone".

La historia sería muy similar, pero el protagonista estaría bajo los efectos de la marihuana y tendría que defender su casa de ladrones.

La famosa cinta, que fue dirigida por Chris Columbus, cuenta la historia de un niño que se queda en casa por el olvido de sus padres, y combate a unos ladrones que intentan ingresar al hogar. Esta catapultó a Culkin como la mayor estrella infantil del momento.

Los usuarios de Twitter han mostrado su rechazo al relanzamiento de estos clásicos; tanto que la etiqueta #HomeAlone se convirtió en tendencia mundial.

Sin embargo, esto no llegará pronto porque Disney+ todavía no ha llegado a los usuarios y tardará unos meses más en hacerlo. Tampoco hay fecha para empezar la producción, más allá de que está en los planes actuales de la compañía para su próximo catálogo de contenido original.

