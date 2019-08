Última de "Rápidos y furiosos" destrona al "Rey León" en la taquilla norteamericana

"Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" destronó a "The Lion King" en las salas de cine de América del Norte, con un ingreso estimado de 60,8 millones de dólares, dijo el domingo el grupo especialista de la industria Exhibitor Relations .

La última entrega de la larga saga "Fast & Furious" (Rápidos y Furiosos en América Latina) presenta a Dwayne "The Rock" Johnson y Jason Statham enfrentando al "anarquista cibernéticamente mejorado" Idris Elba.

VIDEO

Termina reinado

Con ello terminó el reinado de taquilla de "El Rey León", una nueva versión de la película animada de 1994 que emplea imágenes hiperrealistas generadas por computadora.

Además, cuenta con un elenco de voces que incluye al actor Donald Glover como Simba y a la cantante Beyonce como Nala, junto a Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor y James Earl Jones.

"The Lion King" ganó 38,2 millones que le relegaron al segundo lugar, aunque superando "Once Upon A Time In Hollywood" del director Quentin Tarantino, que obtuvo críticas favorables e ingresó 20 millones de dólares en el tercer lugar.

De Tarantino

"Once Upon a Time", la novena de las 10 películas que Tarantino ha dicho que hará antes de retirarse, se desarrolla en Tinseltown en 1969 y cuenta con la actuación de grandes como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie y Al Pacino.

En cuarto lugar estaba "Toy Story 4", que logró embolsar 8,2 millones. La última entrega de la franquicia de animación familiar de los estudios Disney/Pixar -que comenzó en 1995- presenta las voces de Tom Hanks (Woody) y Tim Allen (Buzz Lightyear).

Por su parte, la quinta ubicación se la adjudica "Spider-Man: Far from Home", que se hizo de 7,8 millones de dólares. La cinta continúa donde "Avengers: Endgame" se quedó y tiene el rol protagónico de Tom Holland como el famoso superhéroe de Marvel.

Completan la nómina de 10 más taquilleras estos filmes: