David Biscal: "'Bésame' es una canción de amor colorida en la que se siente el verano"

El español David Bisbal ha sabido robarnos el corazón con temas románticos que nos han llegado al alma.

Sin embargo, en los últimos meses ha navegado por una onda más latina y urbana con el objetivo de renovarse y al mismo tiempo encantar a nuevas generaciones. Justamente en ese punto se encuentra su nueva canción, “Bésame”, que trabajó junto con su compatriota Juan Magán.

Publinews Internacional habló con Bisbal sobre este tema que transporta a cualquiera a un verano en una ciudad de ensueño.

"Bésame" (Video)

¿Cuál es esa historia que no conocemos de “Bésame”?

Después de mis últimas dos canciones, que también fueron una rumba latina, tanto con Sebastián Yatra como con Greeicy Rendón, apareció Juan Magán con un track que me pareció superinteresante porque tenía una esencia muy flamenca, pero al mismo tiempo tenía muchos sonidos latinos y tropicales. Entonces, le dije a Juan que me la dejara explorar un poco más para crearle una buena letra y una buena historia. Así que nada, me puse rápidamente a jugar, le mandé todas las opciones que iba creando con mi voz, más tarde él la completó y finalmente salió este resultado.

David Bisbal en concierto. / AFP

¿Hay alguna manera de olfatear que una colaboración va a funcionar?

Nunca sabes si va a funcionar, no tienes la respuesta en absoluto. Pero cuando sucede que tienes una parte de ese tema en limpio y que puedes confeccionar a tu estilo, tal y como ocurrió con esta canción, te sientes más seguro porque se trata de una obra que sale de tu corazón y tu mente. Así que en definitiva este es un tema que tiene mi gusto y el de Juan. Lo mejor de todo es que, para nuestra suerte, hemos coincidido con el gusto de la gente.

Esta canción tiene una letra que, a pesar de sonar a verano, sigue manteniendo ese romanticismo por el que muchos te han conocido…

Para mí era muy importante, tanto en las canciones con Sebastián y Greeicy, como en “Bésame”, con Juan. Claro, son temas actuales porque tienen ese beat de ahora, pero para mí era necesario hablar como siempre lo he hecho, con delicadeza y amor. Por ejemplo, para “Bésame” me inspiré mucho en la parte de la letra que me envió Juan en la que le decía a ese alguien que quería llevarla a la casa de sus abuelos en Granada, y automáticamente yo pensé que tenía que pintar un cuadro de amor de una pareja amándose en la playa, perdiendo la noción del espacio y el tiempo.

¿Por qué has apostado por hablar metafóricamente en tus letras?

A mí me gustan esa clase de letras que te hablan de lugares, personas y emociones exactas, porque de inmediato te hacen pensar que sería bueno ir algún día a esos espacios o conocer esa clase de personas. Sin embargo, me parece más importante dejar la puerta abierta a la imaginación de la gente para que se la haga suya y eso fue lo que quise hacer en la parte que yo escribí de “Bésame”, y lo que he hecho a lo largo de mi carrera.

El video de esta canción también transporta al verano…

Tratamos de hacer un video fresco que tuviera colores vivos y fantásticos, con paisajes que enamoraran a la gente y la incitaran a disfrutar del verano. Así que nos fuimos a Ibiza con la idea clara de montar una fiesta. Sin embargo, no quise que fuera la típica fiesta y, por ejemplo, en un comienzo quisieron montarme en un yate, y me pareció tan cliché que pedí que lo quitaran y que en su reemplazo apareciera un velero. A eso sumo que lo hicimos en un lugar con unos acantilados preciosos donde la puesta del sol se veía perfecta, así que logramos un resultado poético, tal cual como lo imaginamos.

¿Es un tema que veremos en tu próximo álbum?

Como muchos ya lo saben, este es el tercer sencillo de lo que será mi próxima producción discográfica, que espero sea lanzada a finales del año. Y como la gente me lo ha pedido, no solamente tendré canciones para bailar, sino también tendré las baladas habituales para hacer esa balanza que siempre es justa y necesaria. Y mientras lo voy terminando con toda la tranquilidad del caso, seguiré haciendo conciertos en diferentes partes del mundo, especialmente en Europa.

* Con información de Lizeth Cadena.