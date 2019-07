"La Chilindrina" confiesa su romántico escape con Luis Miguel

Maria Antonieta de las Nieves, famosa por su personaje de "La Chilindrina", no tuvo remedio que confesar algunos secreto durante una entrevista a un programa en Peru.

La actriz estuvo como invitada en el show peruano "El valor de la verdad", en donde respondió preguntas validadas con polígrafo y relacionadas con "La Vecindad" y con el cantante Luis Miguel.

Tras mostrarse asombrada, hizo una pausa, tomo aire pues parecía un poco incómoda en responderle, y preguntándose cómo los medios se habían enterado de eso.

Finalmente dijo: "La verdad es que sí" y recordó que ella estaba tomando el sol en la playa y veía que constantemente pasaba un yate desde donde le lanzaban piropos.

"Dije, '¿de quién estarán hablando?', y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: '¿oye nena, tú sabes quién soy yo?' Y le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo 'sí, eres 'la chilindrina'. Le dije 'sí, tú eres mi amor soñado"".