Olga Tañón: "Voy con mucha energía para cantar y bailar con los guatemaltecos"

Talentosa, exitosa, trabajadora y una defensora de los derechos de las familias y las mujeres, así es Olga Tañón.

La cantante puertorriqueña saltó a la fama en la década de los 90 con éxitos como "Muchacho malo", "Es mentiroso", entre otros; actualmente se ha convertido en la artista femenina más premiada en su rubro durante estos 30 años de carrera.

Es conocida como "la mujer de fuego" y llegará a nuestro país para presentarse el próximo 1 de agosto en Fórum Majadas con un espectáculo que combinará los éxitos de siempre con los temas de su último disco.

Previo a su presentación, platicó con Publinews sobre su carrera, algunos detalles de su vida privada y lo que podremos ver en el concierto.

¡A bailar!

¿Qué significa regresar a Guatemala y qué podrán esperar los fans que irán a tu show?

Estoy muy contenta de estar de nuevo en ese bello país, para mi es la gente que nunca se cansa porque termina el show y siempre se quedan con ganas de más.

La van a pasar muy sabroso porque escucharán los temas nuevos y los de siempre, por supuesto. Quiero que la pasen bien, hay mucha calidad en el show, voy con una banda excelente y con mucha energía para cantar y bailar.

Quiero que las mujeres vayan cómodas, que lleguen en tacones para las fotos y que lleven un par de tenis porque van a bailar mucho.

Tu música ha trascendido generaciones, los que crecieron con tus canciones se las han pasado a los adolescentes de hoy y ellos también van a tus conciertos, ¿cómo te sientes con eso?

Es una satisfacción y un agradecimiento muy grande porque el orgullo más grande que uno puede tener es trabajar siempre con disciplina y sabiendo que tu te debes a un público. También es una responsabilidad porque todos los artistas queremos que nuestra música permanezca y para eso tenemos que trabajar.

Olga Tañon – La Gran Fiesta https://t.co/kpdLIsvWBj vía @YouTube — mauriel avila (@MaurielAvila) July 27, 2019

¿Cuál es tu secreto para mantener los pies en la tierra a lo largo de 30 años de carrera?

Pues básicamente solo tengo uno, siempre he tenido en la cabeza que soy cantante porque me gusta, no para cambiar mi personalidad. Nunca intenté llegar a ser una persona que no era. Yo creo que para mantenerte en el piso es seguir siendo tú.

¿Qué es lo más bonito y lo más difícil que has vivido en estos años, que te llevaron a ser la Olga Tañón de hoy?

Lo más gratificante es ver que todavía se llenan los concierto y que las personas aún disfrutan mi música, pues uno cantan para eso. Lo que no me gusta es montarme a un avión porque le tengo pánico, tampoco toparme con personas que quieren tener un argumento falso para dañar.

A detalle

¿Cómo eres cuándo no estás en el escenario?

Soy la misma persona, pero sin maquillaje (dice riéndose), disfruto estar en mi casa, le cocino a mi familia y siendo la mamá que siempre soy.

¿Cómo has logrado compaginar tu carrera musical con tu vida familiar?

Con una buena agenda (entre risas) y una buena comunicación con mi esposo, quien siempre me acompaña. Lo importante que nosotros tengamos ese balance de lo que es la familia y la carrera.