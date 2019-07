Galilea Montijo enciende a sus fans con tremendo escote y diminuto atuendo

Siempre que Galilea Montijo hace una publicación en sus redes sociales genera polémica, esta vez ha provocado que sus miles de seguidores la llenen de halagos.

La conductora dejó ver su lado más sensual con un atrevido vestido, pero fue su escote lo que llamó la atención de todos, dejando ver que a sus 46 años sigue cautivando con su sensualidad.

En la imagen, ella aparece acompañada de sus compañeros Jorge Beltrán, Aldo Rendón, Luis Meza, Waithsman, entre otros; pero su pequeño vestido mostró sus atributos y el escote que resaltó sus senos..

"Ya Los extrañooooo @waithsman @jorgebeltranhair @aldorendon @bernardojavier6 @luismeza8 @alecova69 @prensadanna @angiortize etc etc etc etc 😂", escribió.