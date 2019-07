Galilea Montijo presume curvas de infarto en sensual lencería de encaje

¡Lo hace de nuevo! Galilea Montijo volvió a compartir una foto que encendió a sus miles de fanáticos, esta vez lo hizo posando en lencería.

La sesión no es reciente, y pertenece a una que hizo hace algunos años a una revista para caballeros. Sin duda queda claro es una de las mujeres más sexys de México.

Con más de 77 mil likes, la conductora de "Hoy" desató la locura entre sus fans ya que se ha convertido en todo un símbolo sexual, pues no hay momento en donde la mujer derroche sensualidad.

"Eres una Diosa ya hacen falta más fotos así no?", "Hermosa es poco eres mi mundo, mi ídola, mi todo, te amo @galileamontijo", fueron algunos comentarios que recibió la famosa.

Además de ser noticia por la foto, dio de qué hablar cuando acudió a la marcha anual que realiza la comunidad LGBT en su país, donde fue acompañada de su gran amigo Aldo Rendón, quien se ha encargado de vestirla en sus eventos más importantes.

Hace unos días desactivó los comentarios de sus redes sociales, pero al parecer se arrepintió y volvió a activarlas.

Ropa de segunda

La conductora indicó que ahora con su línea de ropa, quiere acercarse a las personas que no tienen tantos recursos, pero les gusta la moda

En 1993 comenzó su carrera en el mundo del espectáculo y poco a poco fue consolidándose como una actriz y conductora recurrente en la televisión, hasta ser titular del matutino de Televisa.

Sin embargo, la tapatía recordó que la suerte no siempre estuvo de su lado y que cuando no tenía dinero compraba ropa en los tianguis.

“Yo me iba a las pacas a comprar, yo cuando no tenía dinero o más bien que no trabajaba, yo me iba a las pacas de los tianguis a comprar ropa de segunda en Guadalajara. No tenía ni pasaporte mijo, yo me iba a los tianguis y decía: ‘bueno por qué no hay ropa barata y bonita’", dijo.