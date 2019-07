Capturan a hombre que intentó ingresar a la casa de Taylor Swift

Un hombre de Iowa, Estados Unidos, viajó a la pequeña ciudad de Rhode Island planeando "visitar" a la súper estrella del pop Taylor Swift.

Sin embargo, fue arrestado y acusado de posesión de herramientas de robo, dijo la policía este martes.

El hombre fue identificado como David Page Liddle, de 32 años. Fue detenido el fin de semana, después de que la policía lo descubrió en la ciudad de Westerly con artículos delictivos.

Incluyen más de 30 ganzúas, un rastrillo para abrir ventanas y un bate de béisbol de aluminio.

Según el periódico local, Liddle quería "ponerse al día con Taylor Swift" e insistió en que la conocía personalmente. El jefe de policía Shawn Lacey confirmó esos detalles a la AFP este martes.

El sospechoso fue detenido sin incidentes y se emitió una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a cualquiera de las propiedades de Swift. También se someterá a una evaluación de salud mental.

Esta no es la primera vez que Swift se enfrenta a visitantes no deseados. Ya han ocurrido situaciones extrañas cuando no está en sus residencias.

En marzo, un presunto acosador fue arrestado por segunda vez en menos de un año por irrumpir en su casa de Manhattan.

Se ha informado que la cantante, que ha citado a la violencia como uno de sus "mayores temores".

