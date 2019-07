Kylie Jenner viola las reglas de Instagram con candente foto desnuda

Kylie Jenner ha dejado en claro, una vez más, porque sigue siendo considerada una reina en Instagram.

Luego de un años y medio de haber dado a luz a su hija Stormi Webster, la socialité presumió su perfecta y torneada figura.

Es una de sus recientes fotografías se atrevió a posar completamente desnuda, con las piernas cruzadas y tapando su busto con su brazo y el rostro con un sombrero grande.

La imagen dejó con la boca abierta a todos los fanáticos, pues hasta ahora ha logrado más de 10 millones de likes y miles de comentarios halagando su belleza.

Luego de tener a su pequeña, siendo tan joven, ella reveló su secreto para perder el peso que acumuló en el embarazo, y fue una dieta estricta sin carbohidratos ni lácteos.

Aunque está de vacaciones, su mente no deja de trabajar, tampoco sus redes pues cada vez que puede promociona los productos de belleza que recién lanzó.

Incluso, hace unos días posó sin ropa pero esta vez cubierta por una red de perlas, esto es parte de la colección de verano de la marca de cosméticos “Kylie Skin”.

A tan corta edad se ha convertido en una de las millonarias más jóvenes de mundo, con un patrimonio neto de mil millones de dólares.

Con 21 años, no ha hecho caso a las críticas y ha sacado adelante su empresa, con el apoyo y supervisión de su mamá.

she feels like summer.. ✨ @kylieskin drop two coming soon pic.twitter.com/ufNhQHoCXp

— Kylie Jenner (@KylieJenner) July 12, 2019