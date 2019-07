Hijo de Alfredo Adame revela su homosexualidad y presenta a su novio

El hijo de Alfredo Adame y Mary Paz Banquells reveló su sexualidad y mostró a su novio Bryan Jack. Ambos asistieron a la marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México.

Antes del evento, la pareja se presentó ante la prensa. Sebastián Adame contó algunos secretos y habló de la reacción de su famoso papá ante su orientación sexual.

Según confesó, él ha recibido un apoyo total de sus papás; mientras que Jack aprovechó el momento para revelar con es su relación son su suegro.

"Me cae bien. Tiene su personalidad y todo, pero la verdad yo nunca he recibido un mal trato de nadie de parte de la familia de Sebastián. A mí me tratan muy bien. Casi todos los fines de semana estamos juntos", dijo Bryan.