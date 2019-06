Tras perder más de 85 libras, Erika Alcocer presume cuerpazo en diminuto bikini

Desde que perdió aproximadamente 70 libras, Erika Alcocer no deja de presumir su nueva figura.

La gran ganadora de la segunda generación de “La Academia” utiliza sus redes sociales para compartir fotos de la transformación que ha tenido desde hace varios meses.

Hace 13 años, la cantante se dio a conocer en el reality show como una joven robusta, de cabello rubio y rizado, y con una gran voz.

Pero su viejo look quedó muy atrás y la cantante se siente muy cómoda con su nueva figura. Ahora, hasta publica fotografías donde únicamente usa atuendos diminutos dejando al descubierto su plano abdomen.

"Qué bien te ves y más por tu salud"

"Woow luces preciosa mujer, qué guapa"

"De verdad la felicito por su dedicación y esfuerzo"

"Pásame el tip, luces genial"

"Estás hermosa, me encantas"

¿CÓMO LO LOGRÓ?

En algunas de sus publicaciones, ella ha dado a conocer que su nuevo físico ha sido gracias al constante ejercicio, una sana alimentación.

Incluso, ante la constante cuestionante de sus seguidores, la cantante decidió aclarar los rumores negando haberse hecho alguna cirugía.

“Le enseñé esta pic a mi amigo @adriancarvajal_ que adoro para que viera mi avance con el uso de la faja de @satisfashionmx más la dieta, ejercicio, etc. en fin, me sugirió que la subiera, así que es toda de Uds. Para la gente que me pregunta si me operé , si tengo flacidez o estrías … todo eso tengo (flacidez y estrías, operación no), no tiene filtro así que lo que he logrado ha sido solo con disciplina. Aún así falta mucho , espero pronto seguir avanzando en este cambio que a tanta gente le ha asombrado. 3 años ya de haberlo logrado y sigo modificando y reinventándome. #sisepuede”.

Más sexy que nunca

Los problemas que ella enfrentó hace algunos años la llevaron a lucir un descuidado físico, según ella dijo, su refugio era la comida y por eso subió demasiado de peso.

Eso la llevó a mantenerse fuera de los escenarios por un periodo considerable. Pero cuando se anunció de que TV Azteca produciría La Voz México, ella dio la sorpresa y regresó a los escenarios más fuerte.

Sin embargo, la reaparición de Erika causó mayor revuelo por su imagen, pues volvió tras haberse quitado 40 kilos y luciendo una figura envidiable en diminutos bikinis.