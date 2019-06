La redes lloran la muerte de Max Wright, el "papá" de ALF

Max Wright, conocido por su papel en la serie del extraterrestre ALF, murió el miércoles en su casa en las afueras de Los Ángeles.

Fueron los familiares del actor estadounidense quienes confirmaron la triste noticia al portal de espectáculos TMZ.

Según se reveló, él lucho durante bastante tiempo contra el cáncer.

Hoy ha fallecido el actor Max Wright, el 'padre' de Alf. Uno de esos personajes, de esas series, que forman parte de 'la tele de tu vida' –> https://t.co/Zaim29bbLz #DEP pic.twitter.com/lYhNzlxTh3 — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) June 27, 2019

Llevaba más de una década alejado de una larga carrera en la que sin duda su mayor reconocimiento llegó a través de la televisión.

George Edward Maxwell Wright, nacido en Detroit en 1943, se hizo especialmente conocido después de que a mediados de los años ochenta se ganara el papel de Willie Tanner en la famosa serie.

Entre 1986 y 1990, la serie de NBC se convertiría en todo un éxito y en la sit-com de moda de la época.

Participó en las series Buffalo Bill, Cheers, Misfits of Science, Dudley y Norm; y en las películas All That Jazz, Reds, The Sting II, Soul Man y The Shadow.

Con respecto a su vida privada, el actor se casó con Linda Ybarrondo, quien falleció en 2017. La pareja tuvo dos hijos Ben y Daisy.

Escándalos que protagonizó

Tras finalizar "Alf" y con el golpe de saber su enfermedad, su vida pública comenzó a desvanecerse. Él cayó en una depresión y fue detenido en dos ocasiones en 2000 y 2003 por conducir bajó los efectos del alcohol.

Lo terrible vino cuando la revista estadounidense National Enquirer publicó un reportaje en el que supuestamente él aparecía consumiendo crack.

Según dicho medio, Max aparecía fumando la nociva sustancia mientras una pareja mantenía relaciones sexuales. El escándalo corrió como la pólvora y medios de gran parte del mundo se hicieron eco de la noticia.

Twitter

Lamentan su muerte

Las fanáticos que recuerdan la serie y expresaron su pesar en las redes sociales, tras darse a conocer la triste noticia.

"Hoy "ALF" debe estar muy triste. Descanse en paz el fantástico actor que dio a vida a Willie Tanner"

"No puedo creer, esa noticia si es muy triste"

"Ya se reunió con Alf, felices han de estar recordando"

"Estoy en shock, no sabía nada de él hasta ahora"

"Ohh imposible no sentirse triste. Siempre recordaré el día que Willie Tanner imitó a ALF y ALF imitó a Willie"