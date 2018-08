¡ALF regresa a la televisión! Así lucen hoy sus protagonistas

"NO HAY PROBLEMA, WILLY" #alf vuelve! Warner Bros. Television está planeando el regreso de Alf, popular serie de comedia emitida en la década del 80 y protagonizada por el entrañable extraterrestre del mismo nombre, según informó este miércoles revista Variety. La sit com (comedia de situación), sin guionista aún, volvería a explorar las aventuras del peludo alienígena Alf, quien llega a la tierra huyendo de su planeta Melmac (escapando antes de que este explotara). Alf es recibido entonces por los Tanner, quienes se convierten en su familia y de paso, en las víctimas de sus travesuras. Una de la ideas que se barajan para esta nueva entrega, reveló Variety, es que Alf se escape de la famosa Área 51 (base secreta emplazada en Estados Unidos), donde estaría cautivo desde el final de la serie original, y que observara cuánto ha cambiado el mundo desde ese momento. El programa se emitió desde 1986 hasta 1990, extendiéndose por cuatro temporadas y más de 100 episodios, a través de la cadena NBC en Estados Unidos. Alf fue creado por Paul Fusco y Tom Patchett, con Fusco como el titiritero y voz detrás del personaje en la pantalla. Además, Michu Meszaros, actor y artista circense fallecido en 2016, dio vida a Alf en las escenas donde este aparecía de cuerpo completo. . . . . . . . . . . . . . . . . #alf #willy #nohayproblema #noproblem #suertudo #lucky #warnerbros #paulfusco #willietanner #maxwright #katetanner #anneschedeen #lynntanner #andreaelson #briantanner #benjigregory #carlossegundodoblaje #regreso #regresoalf #melmac #tanner #area51 #variety

