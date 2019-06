Christian Chávez revela la amenaza de Televisa tras confesar su homosexualidad

Christian Chávez era considerado un galán, pues era parte del grupo RBD y de la telenovela juvenil del momento "Rebelde", por lo que declarar abiertamente que es homosexual fue una decisión difícil.

Así lo confesó esta semana durante una entrevista con la periodista Adela Micha, como parte de una charla sobre el colectivo de la diversidad sexual en México.

El actor recordó los problemas que tuvo que enfrentar hace 12 años, al ser una de las primeras figuras de la farándula mexicana en hablar abiertamente de su orientación sexual.

Foto: Getty Images

Todo esto, luego de que se filtraron unas fotos de su boda con un hombre. Entonces tomó la decisión de dar la cara y a través de un comunicado confirmó que estaba casado con una persona de su mismo sexo.

Antes de dar a conocer la noticia, lo consultó con sus compañeros de la banda y todos lo apoyaron.

También contó que el productor de RBD, Pedro Damián, le propuso dos opciones. La primera era asegurar que se trataba de un montaje y la segunda era decir la verdad.

Le dieron la espalda

Sin embargo, no sintió ese mismo apoyo con la cadena Televisa. Los pronósticos eran pesimistas.

"Nos seguían muchísimos niños, entonces ellos (Televisa) tenían mucho miedo de lo que vino después. Nos fue bien, pero lo que pasa es que no hubo nadie que me cuidara".

Carlos Loret fue el primero en dar la noticia, y empezó una doble moral.

"'Se acabó tu carrera como actor aquí', me dijeron 'Un personaje protagónico aquí, ya no se te puede dar porque la gente no te va a creer, porque la gente no quiere esto, las marcas no quieren estar involucradas"", contó.

Luego recordó que cuando habló sobre su sexualidad su papá le dijo lo mismo: "Se acabó tu carrera".

La discriminación por ser homosexual también abarcó el ámbito de la música, pues aseguró que varios directores de radio en México le dijeron a su disquera: "No apoyamos música homosexual".

Han pasado casi 13 años, y a la fecha, Christian no sabe si haber "salido del clóset" afectó positiva o negativamente su carrera.

"No lo sé. Me he sentado a pensar qué hubiera sido de mi carrera. La libertad tiene un precio, pero también es algo que es un derecho del ser humano. Vale la pena lo que se tenga que pagar y es hermoso", indicó.

Con información de Infobae