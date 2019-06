FOTO. Ivonne Montero seduce en lencería y muestra su bien formado trasero

En busca de tener un mejor cuerpo, Ivonne Montero inició el 2019 acudiendo a una clínica para someterse a una cirugía estética.

La actriz tenía pensado desde hace mucho realizarse unos arreglitos, pero fue hasta a principios de enero que pudo lograr su cometido.

Ahora, cuatro meses después, la sexy mujer elevó la temperatura de sus fans con una foto en sexy lencería, y al aparecer de espaldas cual resaltaba su parte trasera.

La imagen logró miles de likes, además de varios comentarios subidos de tono, los cuales elogian su belleza pues la famosa se caracteriza por ser una mujer sensual en todos los aspectos.

"Wow que bella te ves hermosa princesa bonita🙌👏😍😮🔥❤️"

"La casi perfección, ¡qué delicia de mujer! 🔥🍑🔥😈😈"

"Así tu silueta entre las sombras, así tu imagen en mis pupilas"

Hermosa figura estás más que sabrosa 🔥👏😍"

"PRECIOSISIMA❤️😘😍"

"Hermosa en toda la extensión de la palabra"

Quiere enamorarse

La también cantante se encuentra preparando su show musical con el cual se presentará en varios lugares de la República Mexicana.

Ella lleva casi un año soltera, aunque pretendientes nunca le han faltado y a diario recibe infinidad de piropos y halagos en sus redes sociales, pero cuando uno de estos seguidores le preguntó:

"¿Cómo un caballero común puede conquistar a una diosa como tú?", la actriz y cantante le respondió:

"Siendo un caballero, respetuoso, educado y atento. Orgulloso de quien lo acompaña, seguro de sus decisiones, sin miedo al qué dirán y sin prejuicios. Si sus detalles hablan más que sus palabras, simplemente sería sencillo, sería humano", explicó.

Hace unas semanas fue hospitalizada de emergencia ya que presentó fuertes dolores en su espalda por lo que acudió de inmediato a una clínica cercana para revisar su problema.

"Todo ese día estuve en tacones altos y en la noche me empecé a sentir mal y al día siguiente estuve haciendo actividades estuve tomando clases de taekwondo empecé a sentir un poco más de dolor luego se me ocurre cargar dos garrafones de agua de los grandes al mismo tiempo subiendo bajando escalera me iba muy mal ya el cuello ya no podía y nada cuando llegó ahí me empezaron a revisar y tenía tremenda cofractura.", dijo.