¡Irreconocible! La Dra. Ana María Polo se luce en traje de baño y le notan algo extraño

View this post on Instagram

#Repost @anapolotv • • • • • El mes de abril como muchos saben celebramos los 18 años ya de estar al aire de manera ininterrumpida, y todo gracias al cariño y respaldo de todos ustedes que día a día me halagan y me premian con su sintonía, aquí les dejo una muestra de esa celebración que es de ustedes. | Caso Cerrado vuelve el 13 de mayo #casocerrado #anamariapolo